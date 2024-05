Nabeul : Démarrage d’une grande campagne de propreté à El Haouaria

Une campagne de propreté a démarré samedi dans la ville d’El Haouaria, avec la participation d’un certain nombre de municipalités voisines.

Organisée par l’Association “Développement sans frontières à El Haouaria”, cette initiative se poursuit durant toute l’été et ce dans le cadre des préparatifs de la région pour la prochaine saison estivale et touristique.

Les organisateurs ont entamé la campagne par un carnaval de sensibilisation qui a fait le tour de la rue Hédi Chaker à El Haouaria, puis ont commencé des actions de nettoyage et de peinture des façades au niveau de nombreux quartiers et rues de la ville pour inclure dans un second temps tout le secteur municipal de la commune.

Les actions ont porté également sur la collecte des déchets de construction et des déchets ménagères, qui représentent des points noirs, a indiqué à l’Agence TAP le président de l’association Amine Belkahla, ajoutant que cette campagne, qui a connu une forte adhésion de la part des associations, organisations, institutions de l’enfance, de la jeunesse et de la culture ainsi que des habitants, se termine au mois de septembre prochain par des actions de nettoyage des fonds marins et des côtes rocheuses et sableuses, en coopération avec le club de plongée d’El Haouaria.