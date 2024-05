Dissolution de la fédération Tunisienne de natation : Nouveau bureau provisoire nomme

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, vendredi, dans un communiqué, la dissolution du bureau de la Fédération Tunisienne de Natation et la désignation d’un bureau provisoire présidé par Mohamed Zribi et composé de Maha Zaoui, Chaker Belhaj et Said Wenzerfi.

Le ministère a, également, décidé de démettre le Directeur Général de l’Agence Nationale de Lutte Antidopage et le commissaire régional de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous de leurs fonctions et de les remplacer par des cadres supérieurs.

Ces décisions interviennent à la suite de la réunion tenue par le Président de la République, Kaies Saied, vendredi soir au Palais de la Kasbah, qui a suivi sa visite inopinée effectuée à la piscine olympique de Radès, et au cours de laquelle il ordonné de prendre des “mesures pénales et administratives immédiates”, sur fond du drapeau national couvert lors de l’Open de Tunis Masters de natation, organisé par la fédération tunisienne de la discipline.