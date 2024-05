Vague de chaleur en Tunisie : des températures jusqu’à 45 degrés attendues la semaine prochaine

À partir de demain, samedi, les températures vont progressivement augmenter, atteignant leur pic entre mardi et vendredi prochains.

On prévoit des températures de quarante degrés dans le sud de la Tunisie et jusqu’à 45 degrés dans les régions désertiques du centre. C’est ce qu’a indiqué le professeur éminent en géographie et expert en météorologie tunisienne, Amer Bahbouha, lors de son intervention dans l’émission “60 minutes”. Il a également précisé que le nord de la Tunisie ne sera pas affecté par cette vague de chaleur extrême, où les températures n’atteindront pas plus de 35 degrés.