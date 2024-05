Les ferries de l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) ont repris leur activité normale à six heures du matin ce mercredi, assurant le transport des véhicules et des passagers entre l’île et la région du Gharf. Ils avaient été interrompus toute la nuit précédente en raison des conditions météorologiques instables, selon Fahat Larayedh, chef de la sous-direction des services de la navigation de l’île de Djerba au sein de la direction régionale de l’équipement.

Larayedh a déclaré à la presse que des vents forts ont affecté les conditions maritimes, empêchant le fonctionnement normal des ferries.

Il a souligné que le retour des ferries ce matin est survenu après le calme des vents et une amélioration relative des conditions maritimes et météorologiques, permettant ainsi la reprise des traversées vers et depuis l’île de Djerba.