Maîtrise rapide d’un incendie ravageur près de Seliana

L’incendie qui s’est déclaré dans une zone agricole près de Bir Khoua, dans la région d’Aouaz, entre Seliana et Tunis, a été rapidement maîtrisé par les équipes de protection civile et les agents forestiers de la région de Seliana. Selon une source de la protection civile, cet incendie a ravagé environ 3 hectares de champs de blé sans que les causes en soient encore déterminées. Ce sinistre survient après un autre feu qui a eu lieu il y a deux jours dans la région de El Houam à Kef Echouf, détruisant également environ 3 hectares de cultures céréalières. Les autorités ont mobilisé des camions de pompiers et des véhicules forestiers pour contenir ces incendies, soulignant l’importance de la vigilance face à de tels risques en cette période sensible.