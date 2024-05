Football – Ligue des Champions : Real-Bayern, un choc de géants pour une place en finale

Le Real Madrid et le Bayern Munich s’affrontent, mercredi (21h00) à Santiago Bernabeu, en demi-finale retour de la Ligue des champions, dans un véritable classique européen entre deux des plus grands clubs du monde qui donnera lieu certainement à des duels serrés à tous les étages.

Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (2-2), avec une bonne mention pour les deux gardiens de but. Neuer, côté allemand, avait été battu à deux reprises par le Brésilien Vinicius, en ouverture du score et puis sur le but égalisateur du Brésilien sur pénalty, mais le gardien bavarois a eu comme souvent la main ferme lorsque le danger s’est présenté sur sa cage (2 arrêts décisifs devant Kroos et…Vinicius).

Il devra reproduire une performance similaire à Santiago Bernabeu, car le Bayern aura plus que jamais besoin d’un grand Neuer pour espérer retrouver Wembley, 11 ans après son sacre contre Dortmund.

Dans le côté opposé, le jeune Ukrainien du Real, Andriy Lunin, héros inattendu du parcours européen du géant espagnol (près d’une dizaine de parades contre Leipzig puis Manchester City et deux arrêts lors de la séance de tirs au buts) devra également se montrer à la hauteur de l’enjeu, comme il l’a été à Munich malgré deux buts encaissés.

Le retour sera capital pour le portier de 25 ans, passé de troisième gardien à titulaire après la grave blessure de Thibaut Courtois, s’il veut poursuivre l’aventure sous le maillot merengue après le retour du Belge.

Dans d’autres compartiments, des duels seront aussi attendus, à l’image de celui entre l’avant-centre anglais du Bayern, Harry Kane et le roc allemand du Real, Antonio Rüdiger qui sera à nouveau chargé de contenir le buteur anglais, mission bien réussi au match aller.

En position idéale pour une premier soulier d’or européen (36 buts en Bundesliga) et à la lutte avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur de la C1 (huit buts chacun), le capitaine de la sélection anglaise est aussi en quête du premier trophée de sa carrière, à 30 ans, qu’il rêve de décrocher dans son jardin des Three Lions à Wembley.

En attaque, là-aussi, la clé du match pourrait venir de Leroy Sané et Jamal Musiala (Bayern) et de l’autre côté, de Vinicius et Rodrygo. Déjà à l’aller, le danger est venu systématiquement de leurs pieds.

Les ailiers allemands Sané et Musiala étaient décisifs sur les deux réalisations bavaroises, tout comme les flèches brésiliennes Rodrygo etVinicius, auteur d’un doublé. Ces quatre détiendront à nouveau les clés d’un match qui peut s’emballer à tout moment sous le coup de leurs accélérations fulgurantes.

Tous déséquilibrants mais dans des registres différents, ils avaient chacun leur tour poussé à la faute leurs adversaires directs.

Vinicius d’un appel-contre appel d’école dans le dos de Kim Min-jae, et Sané, ralenti depuis un mois et demi par une inflammation du pubis, d’une frappe limpide en rentrant sur son pied gauche après avoir déposé Mendy.

Musiala en provoquant le penalty concédé par Vasquez et transformé par Kane, et Rodrygo en obligeant Kim à faire faute pour l’empêcher de se retourner dans la surface pour l’égalisation de “Vini”.