Carjacking à Ariana : une femme et un homme victimes près du parc Nahli !

Suite à une agression violente survenue à Ariana, où un homme et une femme ont été victimes d’un carjacking – c’est-à-dire le fait de voler une voiture par la force en utilisant une arme blanche – la police a rapidement identifié et arrêté les principaux suspects, dont l’un avait un passé criminel chargé. Les auteurs présumés, munis d’une arme blanche, ont également dérobé les téléphones portables des victimes. L’enquête a révélé un plan préconçu pour revendre la voiture volée en pièces détachées et franchir clandestinement les frontières maritimes. La justice a ordonné la détention des suspects pour formation d’une bande en vue d’attaques et de vols sous la menace d’une arme blanche, en attendant la poursuite des investigations par les autorités compétentes.