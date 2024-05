Alerte météo : Pluies localement orageuses et parfois intenses, à partir de mardi

Des pluies localement orageuses sont attendues, mardi 07 mai 2024, l’après-midi, sur les régions ouest. Les pluies concerneront progressivement les régions Est et seront parfois intenses, notamment sur le nord et le centre ouest, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi. Le volume journalier maximal de précipitations variera entre 20 et 40 mm et atteindra localement 60 mm, avec des chutes de grêles par endroits et des coups de foudre.

Le mercredi 08 mai 2024 sera également marqué par un temps pluvieux sur la plupart des régions avec une baisse remarquable des températures. Un vent fort soufflera sous orages avec une vitesse dépassant temporairement 80Km/h sur le Sud.