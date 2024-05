Le président de la coalition éducative Tunisienne appelle à la nécessité d’accélérer la réforme éducative

La coalition éducative Tunisienne a organisé jeudi une conférence- débat ayant pour thème ” la société civile éducative en Tunisie: enjeux et défis” en présence de représentants de la société civile, du rapporteur de la commission des droits et des libertés à l’assemblée des représentants du peuple, du président de l’institut arabe des droits de l’homme et d’un membre du conseil de l’ordre national des avocats.

Le président de la coalition éducative Tunisienne Kamel Missaoui a indiqué que toutes les parties intervenantes : associations, ministère de l’éducation et gouvernement ont attesté à l’unanimité de la dégradation du secteur éducatif et de l’importance d’introduire des réformes aux niveaux du temps scolaire, de l’évaluation et de la qualité de l’enseignement pour édifier un processus éducatif solide.

Il a précisé que cette conférence a pour objectif d’insuffler une dynamique entre les composantes de la société civile concernées par les questions éducatives à travers un débat fructueux et la concertation sur les enjeux actuels et le réseautage aux fins de contribuer à l’édification d’un processus solide apte à relever les défis et à promouvoir le secteur éducatif.

De son côté, le président de l’institut arabe des droits de l’homme Abdelbasset Ben Hassen a évoqué l’importance du rôle de la société civile au fil de l’histoire moderne de la Tunisie en tant que force de proposition ayant contribué au développement du système éducatif et l’enseignement avant et après l’indépendance.

Il a souligné l’importance de renforcer la participation de la société civile dans la prise des décisions face aux nombreux enjeux et défis à relever dans le secteur éducatif.

Cette conférence a comporté plusieurs thèmes dont notamment “la société civile éducative en Tunisie: état des lieux”, ” le réseautage entre les associations” et “le partenariat entre la société civile éducative et le pouvoir politique”.