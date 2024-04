Hausse du tourisme en Tunisie : 9,3 millions de visiteurs en 2023

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé que plus de 9,3 millions de touristes ont visité la Tunisie en 2023, soit une augmentation de 45,5% par rapport à 2022, mais légèrement en baisse par rapport à l’année de référence (2019).

Entre le 1er janvier et le 20 avril 2024, le nombre de touristes s’est élevé à près de 2,125 millions, contre 1,939 million durant la même période en 2023, soit une augmentation de 9,6%. Le gouvernement prévoit une reprise du secteur touristique en 2024 et s’efforce de maintenir les bons résultats obtenus en 2023, notamment en améliorant la qualité des services, des infrastructures, de l’accueil, du transport touristique, de l’environnement, de l’hébergement et des sites archéologiques. Le ministre du Tourisme a souligné lors de sa visite à Monastir le 27 avril 2024 que l’accent sera mis sur l’amélioration de la qualité des services, des infrastructures, de l’hospitalité, du transport touristique, de l’environnement, de l’hébergement et des sites archéologiques.

À cet égard, il a rappelé le projet de révision de la classification des hôtels, actuellement en phase finale, qui permettra au secteur de se conformer à de nouvelles normes, notamment en ce qui concerne le respect de l’environnement et la prise en compte des personnes ayant des besoins spéciaux.