Kais Saïed met en garde contre toute tentative d’atteinte à la sûreté de l’État

Recevant, lundi, au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, le président de la République, Kais Saïed a tenu à souligner que l’Etat Tunisien « ne restera pas les bras ballants » face à quiconque s’acharne à porter atteinte à sa sûreté et à la sécurité de ses citoyens.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a passé en revue la situation sécuritaire générale dans le pays, notamment à la lumière des vastes et intensives opérations sécuritaires qu’il a ordonnées dans plusieurs villes et quartiers dans les différentes régions du pays.

Ces opérations sécuritaires visent à imposer le respect de la loi et à démanteler les réseaux criminels qui tentent de semer la terreur et le désarroi auprès des citoyens et de commettre des actes et agissements répréhensibles au vu de la loi.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a vivement salué les efforts déployés par les forces sécuritaires à cet effet, ajoutant qu’il a personnellement suivi ces opérations d’envergure « bien préparées » depuis leur lancement jusqu’à aujourd’hui matin.

Il a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de mener des enquêtes et investigations « approfondies » et de soumettre les dossiers à la justice, réaffirmant l’engagement à faire porter la pleine et entière responsabilité aux parties opérant, en clair ou in catimini, dans le dessein de porter atteinte à la sécurité de l’Etat et de la société.