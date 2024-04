Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, les nuages deviennent progressivement plus denses, la nuit, avec quelques pluies éparses sur le nord et localement le centre et le sud.

Vent de secteur Est relativement fort prés des côtes nord et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée dans le nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises entre 20 et 25° dans les régions côtières Est, entre 27 et 32 °C dans le reste des régions et aux alentours de 34°C, localement, dans le sud.