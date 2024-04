Nuages et brouillard attendus cette nuit

Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des bancs de brouillard local près des côtes est en fin de nuit.

Les vents, selon les données de l’Institut national de la météorologie, seront modérés à forts de secteur est, modérés près des côtes et faibles à modérés dans le sud, et faibles à modérés dans le reste des régions. Les températures nocturnes seront généralement comprises entre 14 et 18 degrés, atteignant environ 21 degrés dans le sud, tandis que les températures prévues pour demain matin, lundi, seront comprises entre 18 et 32 degrés.