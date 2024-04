Un appel à la prise en charge des crèmes solaires par la CNAM

Dans une déclaration lors du quatrième congrès scientifique de l’Association africaine de dermatologie et de vénéréologie (ASDV) qui se tient au palais des congrès de Tunis du 23 au 27 avril, le Dr Mouez Ben Salem, membre du bureau exécutif de ladite association et de l’Association tunisienne de dermatologie et de vénéréologie, a souligné l’importance pour la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de prendre en charge le remboursement des crèmes solaires, à l’instar de ce qui se fait en Australie. Il a également insisté sur l’usage actuel du produit comme étant essentiel pour protéger la peau des rayons ultraviolets, infrarouges et bleus.

Le Dr Ben Salem a également souligné l’importance de consulter un dermatologue pour déterminer le type de protection solaire adapté à chaque individu, en tenant compte du type de peau et de son exposition au soleil ainsi que de l’âge. En outre, il a appelé à la mise à jour de la liste des médicaments dermatologiques remboursables par la CNAM, soulignant la nécessité de certains traitements qui ne sont actuellement pas pris en charge, notamment les crèmes apaisantes pour l’eczéma infantile. Enfin, le congrès réunit 600 participants de 24 nationalités différentes d’Afrique, d’Asie, d’Australie et d’Amérique, et aborde diverses problématiques dermatologiques et vénéréologiques, tout en étant organisé pour la première fois en Afrique du Nord, en Tunisie.