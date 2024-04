Libye : trafic aérien stoppé dans l’est de la Libye par une forte tempête de sable

Le trafic aérien a été suspendu lundi dans l’Est de la Libye en raison d’une forte tempête de sable provenant du Sahara, qui a également contraint les administrations et établissements scolaires à fermer provisoirement leurs portes, selon les autorités locales, citées par des médias.

Les décollages et atterrissages ont été stoppés jusqu’à nouvel ordre dans tous les aéroports de la région, notamment celui de Benina à Benghazi, où la piste était recouverte d’une épaisse couche de sable, selon des images diffusées par les médias locaux.

“Tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport de Benina ont été reportés en raison du manque de visibilité et des mauvaises conditions météorologiques”, a déclaré Saleh al-Amrouni, directeur de l’aéroport, sur la chaîne de télévision al-Masar.

Dès dimanche, les autorités avaient décidé que lundi et mardi seraient des “jours fériés pour toutes les administrations en raison des mauvaises conditions météorologiques”, selon l’agence de presse nationale Lana News.

En outre, des instructions ont été données aux barrages de sécurité sur les routes et aux forces de l’ordre sur les voies publiques de limiter la circulation et les déplacements des personnes dans les zones où la visibilité est mauvaise.

L’état d’alerte a également été décrété à Derna, ville de l’est libyen, pour préserver une population meurtrie et encore sous le choc après les inondations meurtrières de septembre 2023 qui ont fait des milliers de morts et disparus, et plus de 40.000 déplacés.

Des vents violents ont également soufflé sur les villes de Tobrouk, al-Bayda et Ajdabiya dans le nord-est de la Libye où le ciel est devenu de couleur ocre, avec une très mauvaise visibilité, forçant les gens à rester chez eux.