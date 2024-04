Report de la grève des agents maritimes à Bizerte : un compromis trouvé lors d’une réunion de conciliation

Le report de la grève générale des agents du Bureau de la marine marchande et des ports de Bizerte, initialement prévue pour le 25 avril dernier, a été décidé par le syndicat affilié à l’Union régionale du travail. Cette décision fait suite à une réunion de conciliation qui s’est tenue ce mardi au siège du gouvernorat de Bizerte. Les représentants administratifs se sont engagés à fournir aux agents des équipements de protection et de sécurité professionnelle conformes aux normes techniques de l’année en cours d’ici trois mois à partir d’aujourd’hui. Ils ont également promis d’acquérir des équipements de protection temporaires, semblables à ceux des agents du port de Halq al-Wadi, d’ici le 15 mai prochain.

De plus, une réunion de la commission de santé et de sécurité au travail est prévue dans la semaine à venir, ainsi qu’un engagement à acquérir certains équipements professionnels dans les deux semaines à venir. En ce qui concerne les frais de déplacement, les parties administrative et syndicale se sont engagées à appliquer les dispositions de l’allocation de déplacement prévue dans la loi fondamentale spécifique aux agents de la marine marchande et des ports. Cette réunion a été supervisée par la secrétaire générale de la wilaya, assistée par le chef du service de conciliation du département du travail de Bizerte, en présence de la déléguée de Bizerte Nord, des principaux représentants syndicaux, ainsi que des représentants du ministère des Transports et de l’administration portuaire.