Tunisie : Entrée en activité du jardin d’enfants public Lina Ben Mhenni à Borj Louzir à Ezzahra

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a inauguré ce mardi, le nouveau jardin d’enfants public “Lina Ben Mhenni” à Borj Louzir dans la délégation d’Ezzahra (banlieue sud de Tunis) et ce, en présence du gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi et de la mère de la défunte militante des droits humains Lina Ben Mhenni, originaire d’Ezzahra.

Dans une déclaration aux médias, la ministre a souligné que le jardin d’enfants « Lina Ben Mhenni » est le 45ème jardin d’enfants public ouvert par le ministère depuis le lancement du programme “jardin d’enfants public ” en 2022 visant à renforcer le rôle social de l’État et à consacrer l’égalité des chances entre tous les enfants tunisiens dans l’accès aux services éducatifs préscolaires.

Elle a ajouté que cette institution pilote a été réaménagée avec un budget estimé à 400 mille dinars après avoir été pillée en 2017 ce qui a nécessité des efforts supplémentaires pour sa réhabilitation et son équipement conformément aux normes requises.

L’UNICEF a contribué à équiper ce jardin d’enfants avec des équipements de pointe et de haute qualité, offrant une capacité d’accueil de 70 enfants âgés de 3 à 5 ans, ce qui contribuera à renforcer davantage la couverture des services de la petite enfance dans cette zone populaire du gouvernorat de Ben Arous, caractérisée par une forte densité de population.

Le ministère avait décidé de réserver plus de 50 % de la capacité d’accueil aux enfants de familles à faible revenu et dans des situations spéciales, sachant que les inscriptions restent ouvertes pour 36 autres enfants.

La ministre avait annoncé lors d’une réunion en février 2022, avec feu Sadok Ben Mhenni, président de l’association “Lina Ben Mhenni” et père de la défunte militante des droits humains et blogueuse Lina Ben Mhenni, sa décision de nommer le jardin d’enfants public de Borj Louzir, en hommage à ses contributions en faveur de l’égalité et de la justice sociale.

Ce nouveau jardin d’enfants est géré par 8 cadres éducatifs qualifiés de l’Institut Supérieur des Cadres de l’Enfance Carthage Dermech. Il s’étend sur une superficie totale d’environ 1535 mètres carrés et comprend 4 salles d’activités, 2 salles polyvalentes, des espaces de réunion, des espaces de soins infirmiers, ainsi qu’une salle de repos, une cuisine et des unités administratives et sanitaires.