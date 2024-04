Risque de pandémie : une nouvelle souche de variole des singes identifiée !

Une équipe internationale de scientifiques a découvert une souche mutante du virus de la variole des singes (MPXV) dans une ville pauvre et densément peuplée de la République démocratique du Congo.

Cette souche mutante, jugée potentiellement pandémique, a été trouvée dans la ville de Kamituga, spécialisée dans l’extraction de l’or, et on craint qu’elle ne soit prête à se propager. Jusqu’à présent, 108 cas ont été enregistrés. Le virus est une souche de type 1 MPXV, la plus mortelle, tuant jusqu’à 10% des personnes infectées, mais il est devenu plus infectieux et meilleur pour échapper aux tests que son prédécesseur. Il est apparu entre juillet et septembre 2023, d’abord chez les animaux puis chez les humains, et avec sa propagation à Kamituga, il a acquis de nouvelles mutations qui ont favorisé sa propagation.

Jusqu’à présent, 108 cas ont été confirmés, dont près de 30% chez les travailleurs du sexe, indiquant une propagation similaire à la souche mutante qui a provoqué une grande épidémie en 2022. Environ 85% des personnes infectées présentaient des lésions génitales, tandis que 10% ont été hospitalisées et deux sont décédées. Les chercheurs ont appelé à des mesures urgentes pour contenir le virus et éviter une épidémie mondiale.