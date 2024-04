Kamel Féki et Leila Jaffel saluent les efforts des forces armées au 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, a appelé les forces de sécurité intérieure à poursuivre les efforts, les incitant à redoubler de vigilance au service de la sécurité du peuple tunisien.

Présidant, jeudi, au siège du département, la cérémonie de remise de décorations et de grades à l’occasion du 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure, Féki a souligné l’importance pour les forces de sécurité de déployer tous les efforts nécessaires pour contribuer à l’impulsion du développement économique qui est principalement basé sur la stabilité sécuritaire et une bonne préparation pour les prochaines échéances et les événements à venir.

Il est accompagné de la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

La célébration du 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure est placé sous le slogan “La sécurité du pays est notre mission et la loyauté envers la patrie est notre credo”.

Le ministre de l’Intérieur a, à cette occasion, rappelé que les forces de sécurité intérieure, notamment la sûreté nationale, la Garde nationale, la protection civile et les unités de prisons et de rééducation, oeuvrent selon une vision stratégique basée sur la prévention contre le crime et les différentes menaces qui guettent le pays pour préserver la sécurité des citoyens.

Il a mis en avant les efforts consentis pour développer le travail sécuritaire, notamment en augmentant les compétences du personnel, en intensifiant la formation dans tous les domaines et en échangeant les expertises.

Féki a aussi salué les efforts déployés en matière de technologie et de matériels logistiques pour faire face au crime sous toutes ses formes, plus particulièrement la cybercriminalité.

Pour sa part, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a salué les efforts continus déployés par les différents corps de sécurité pour préserver la sécurité du pays et des citoyens, rendant hommage aux martyrs des forces sécuritaires et militaires qui ont sacrifié leurs vies pour défendre le drapeau national contre les attaques terroristes perfides.

“La Tunisie n’oublie jamais les blessés et les martyrs des institutions sécuritaires et militaires d’où l’intérêt porté par le président de la République, Kais Saied, à la Fondation Fidaa pour la prise ne charge des victimes d’attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane ainsi que les ayants droit des victimes de la Révolution”, a-t-elle affirmé.

Elle a, à cette occasion, souligné l’importance d’appliquer la loi à tous sur un même pied d’égalité et de s’engager à un respect total des droits et des libertés dans le cadre d’un système basé sur l’unité des institutions sécuritaires.