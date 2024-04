Enseignement supérieur : Vers la création d’un comité de pilotage mixte tuniso-italien

Un comité de pilotage mixte tuniso-italien pour l’enseignement supérieur sera créé afin de mettre en place un plan d’action pour la mise en œuvre et le suivi des activités de coopération entre les deux pays et ce, en application du mémorandum d’entente signé mercredi au palais de Carthage par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et son homologue italienne, Anna Maria Bernini.

Selon le mémorandum d’entente, le comité de pilotage sera chargé d’identifier les domaines de coopération prioritaires communs aux deux pays et d’élaborer des politiques et des orientations dans les domaines de l’enseignement supérieur, des sciences, de l’innovation et de la technologie outre l’évaluation des activités de coopération et la planification des objectifs futurs.

Signé à l’occasion de la visite en Tunisie de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, le mémorandum d’entente vise à renforcer davantage le partenariat dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre les ministères de l’enseignement supérieur tunisien et italien en établissant des programmes et des projets scientifiques et de recherche communs.

Il s’agit également de promouvoir la coopération entre les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche des deux pays, d’échanger des informations et des opinions sur les politiques scientifiques et technologiques et de promouvoir la recherche académique, l’enseignement des langues, des arts et des cultures, et l’histoire dans les deux pays.

Le mémorandum d’entente prévoit aussi de renforcer la coopération dans le cadre des programmes européens tels que PRIMA, Horizon Europe et Erasmus+.