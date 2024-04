Inondations meurtrières à Oman : au moins 16 morts, dont des écoliers

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Oman depuis dimanche ont provoqué des inondations meurtrières, causant la mort d’au moins 16 personnes, dont la plupart sont des écoliers. Les autorités locales ont signalé que 12 décès ont été enregistrés dans la province du nord-est, à environ 150 kilomètres de la capitale, Mascate, parmi lesquels figuraient deux citoyens et un étranger, ainsi que neuf élèves. Le bilan s’est alourdi à 16 après la découverte des corps de trois personnes et d’un enfant. Les orages et les vents violents ont également provoqué des inondations dans plusieurs régions du nord et de l’est du pays, entraînant la fermeture des écoles publiques et privées dans la plupart des gouvernorats. L’armée de l’air d’Oman a mené de nombreuses opérations de sauvetage pour secourir des citoyens piégés par les inondations, et les mauvaises conditions météorologiques devraient persister jusqu’à mercredi soir.