Enquête ouverte contre un ancien président, le propriétaire d’une chaîne privée et un animateur de télévision

La justice tunisienne a ouvert une enquête contre un ancien président de la République, le propriétaire d’une chaîne de télévision privée et l’un des présentateurs de cette chaîne.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour la communication audiovisuelle (ISICA) accusant la chaîne non autorisée de diffuser un discours incitatif portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Nizar Laouini, assistant du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Ariana et porte-parole de ce dernier, a confirmé l’ouverture de l’enquête. Après l’achèvement des enquêtes préliminaires, le dossier a été transmis au parquet qui a ordonné l’ouverture d’une enquête contre le propriétaire de la chaîne, l’ancien président et le présentateur.

Les investigations sont en cours sous la supervision d’un juge d’instruction.