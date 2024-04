Tunisie – Météo : Des pluies éparses la nuit dans ces régions

Pendant la nuit, le ciel sera marqué par des nuages denses sur la plupart des régions avec des pluies éparses sur les régions de Ouest, puis elles concerneront progressivement les régions de l’Est, selon l’Institut national de la météorologie (INM), dans son bulletin de suivi publié lundi.

Les températures oscilleront généralement entre 14 et 19 degrés et elles seront dans la limite de 11 degrés sur les hauteurs. Vents du secteur nord au Nord et au Centre et du secteur ouest au Sud relativement forts, à modérés aux côtes Est et faibles à modérés sur le reste des régions.