Nuit de terreur à Ettadhamen : affrontements violents entre jeunes, 22 d’entre eux arrêtés

La nuit dernière, la cité Ettadhamen et Mnihla ont été le théâtre d’une scène de violence et de chaos qui a duré plusieurs heures.

Une violente bataille a éclaté entre deux groupes de jeunes de quartiers différents, entraînant la participation de nombreux individus armés de couteaux, d’épées et de bâtons, ainsi que des jets de pierres. Cette confrontation a semé la panique parmi les habitants et a causé plusieurs blessés parmi les participants, ainsi que des dégâts matériels, notamment des véhicules endommagés et des façades de magasins et de maisons vandal