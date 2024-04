Baisse significative du déficit commercial tunisien au premier trimestre 2024

Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique, le déficit commercial a diminué de 25 % au cours du premier trimestre de l’année 2024, s’établissant à environ 3054,1 millions de dinars contre 3845,8 millions de dinars au cours du premier trimestre de l’année 2023. Cette amélioration est principalement attribuée à la réduction du déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine, la Russie, l’Algérie, la Turquie, la Grèce et l’Ukraine. Par ailleurs, les exportations ont augmenté de 4,3 %, atteignant 16287,9 millions de dinars au cours du premier trimestre de 2024, grâce notamment à la hausse des ventes d’huile d’olive. En revanche, les exportations du secteur du phosphate et de ses dérivés ont baissé de 21,9 %, tandis que les importations ont légèrement reculé de 0,6 %. En termes de partenaires commerciaux, les exportations avec l’Union européenne ont progressé, notamment avec l’Italie et l’Espagne, tandis qu’elles ont diminué avec la France et l’Allemagne.