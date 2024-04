Tunisie : Le chef de l’Etat reçoit le ministre de l’Intérieur

Recevant, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, le président de la République, Kaïs Saïed, a passé en revue la situation sécuritaire générale dans le pays.

En présence des directeurs généraux de la sécurité et de la garde nationales, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que la loi soit appliquée à tous, se déclarant à ce titre inflexible face aux incessantes tentatives visant à saborder l’Etat et ses institutions.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a rappelé que la liberté ne peut nullement signifier anarchie et que son exercice doit se faire dans le respect de la loi, pointant du doigt des parties (sans les citer) opérant en secret dans le dessein de faire aggraver la situation et exacerber ainsi les crises et les tensions.

Par ailleurs, le président Saïed a saisi l’occasion pour saluer les efforts déployés par le département de l’Intérieur en coordination avec les autres organes des l’Etat en vue de lutter contre les pratiques illicites de monopole durant le mois de Ramadan et à l’occasion de la fête de Aïd al-Fitr, appelant à ce que ces campagnes soient érigées en action au quotidien et non une pratique conjoncturelle.

Le président de la République a en outre appelé à faire preuve d’un surcroît vigilance face aux défis récurrents, se déclarant résolu à “ne plus revenir en arrière” et à “demander des comptes aux fauteurs téméraires et aux semeurs de la discorde dans le pays”.