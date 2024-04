L’INEAS accrédite des établissements de santé de première et troisième lignes publics et privés

Des certificats d’accréditation ont été délivrés à un certain nombre d’établissements de santé de première et troisième lignes publics et privés, hier vendredi, au siège de l’Instance nationale d’évaluation et d’accréditation dans le domaine de la santé (INEAS).

Selon un communiqué du ministère de la santé, cette accréditation inclut le Centre de santé de base Ennour de Gafsa, le Centre intermédiaire de santé de base de Siliana et la Clinique « Essalem» de Sousse.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné, à l’occasion, qu’adopter une démarche de qualité pour garantir l’efficacité des soins, la sécurité des patients et le bien-être des professionnels de santé est devenue une nécessité pour améliorer les prestations de santé.

Il a également salué, le rôle de l’Instance dans la promotion de la qualité des composantes et des soins du système de santé.

L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (dénommée initialement INASanté: instance nationale de l’accréditation en santé ) est une Autorité Scientifique Publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la qualité.