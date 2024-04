L’Association tunisienne des villages d’enfants “SOS” reconnue comme un modèle africain

La Directrice du Développement des Ressources et de la Communication au Bureau Régional International de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants “SOS”, Sévérine Tragus, a estimé que les réalisations accomplies par l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants “SOS” au cours des dernières années dans les domaines de gestion, de communication et de développement des ressources sont un modèle à suivre sur le plan africain.

Lors de sa participation à une réunion tenue aujourd’hui lundi en marge de l’atelier final d’élaboration et d’adoption de la stratégie quinquennale de l’Association nationale des villages d’enfants « SOS » Tunisie organisé à Hammamet du 16 au 19 avril courant, Tragus a salué le travail de l’Association tunisienne des villages d’enfants « SOS » pour développer les services offerts aux enfants sans soutien familial et le niveau de leur prise en charge, se félicitant de son indépendance financière vis-à-vis de l’aide internationale et sa totale dépendance sur ses propres ressources locales.

Le directeur national des Villages d’Enfants « SOS » Tunisie, Achraf Saidi, a présenté les activités les plus importantes de l’Association au cours du premier trimestre 2024, soulignant l’importance des accords de partenariat signés avec un certain nombre d’organisations nationales et structures professionnelles telles que l’Ordre National des Avocats, l’Ordre des Experts Comptables et la Bourse de Tunis et d’autres institutions et leur impact positif sur l’image de l’association, en développant les services offerts aux enfants et en élargissant leurs actions et le cercle des bénéficiaires.