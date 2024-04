Alerte météo à Kebili : vents de sable et visibilité réduite

Des vents forts ont provoqué une forte baisse de visibilité sur la route entre Souk Ahras et Gafsa, en raison de vents de sable soufflant sur le gouvernorat de Kebili.

La direction régionale de la protection civile a mis en garde les utilisateurs de la route et les a appelés à réduire leur vitesse et à faire preuve de la plus grande prudence en raison de la visibilité réduite, en particulier de la borne kilométrique 26 à la borne kilométrique 32. Les services de la direction régionale de l’équipement et du logement de Kebili – Succursale de Souk Ahras sont intervenus sur la route régionale 103 reliant la délégation de Souk Ahras à la gouvernorat de Gafsa pour enlever le sable qui s’était accumulé sur certaines parties de la route.

La direction régionale de l’équipement informe les utilisateurs de la route que les vents de sable persistent et appelle à la prudence.