Mohamed Ali Ben Romdhane offre la victoire à Ferencváros TC

Le milieu de terrain tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane a été décisif pour son équipe, Ferencváros TC, lors du match contre Zalaegerszeg FC, ce dimanche 14 avril 2024.

Entré en jeu à la 55ème minute, Ben Romdhane a marqué le troisième but de son équipe, scellant ainsi la victoire sur un score de 3-2. Avec ce but, il porte son total à deux buts pour la saison, en plus de huit passes décisives, dont six en championnat.

Cette victoire permet à Ferencváros TC de consolider sa position en tête du championnat hongrois, avec 64 points après 28 journées, soit 14 points d’avance sur son poursuivant, Paksi.