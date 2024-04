Contrôle économique : 15 800 infractions relevées au cours du mois de Ramadan 2024

Quelque 15 800 infractions ont été relevées, durant les le mois Ramadan 2024, par les brigades de contrôle économique relevant du ministère du Commerce et du développement des exportations.

Ces infractions ont été relevées après 97700 opérations d’inspection menées par 4292 équipes, selon un document parvenu à l’agence TAP.

Ces opérations ont permis de saisir 412 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 10200 litres d’huiles végétales subventionnées, 10600 litres de lait, 590 tonnes de légumes et fruits et 867 kilogrammes de viandes blanches et de poissons.

Il s’agit, également, de la saisie de 4,3 tonnes de produits alimentaires, 13970 conserves de tomates, 32 tonnes de sucre, 62 tonnes de produits fourragers et 21 900 boites de cigarettes.

Les infractions portent sur le dépassement des prix et le monopole (5139), la transparence des transactions (7855), le détournement des produits de subvention et la qualité de la métrologie (2535).

Les infractions ont été observées surtout dans les activités commerciales touchant les produits agricoles et de la mer (6773 infractions), les produits alimentaires (6017), les boulangeries, restaurants et cafés (1703) et les produits industriels (1311).