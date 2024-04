Tunisie : enquête sur un homme suspecté de manipuler des enfants sur Internet

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé qu’en réponse à une publication circulant sur les réseaux sociaux concernant un homme inconnu soupçonné d’attirer, d’induire en erreur, de séduire, d’extorquer et de menacer des enfants mineurs via Internet, les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes ont immédiatement lancé des enquêtes pour élucider les circonstances de cette affaire. Le ministère a également précisé que les délégués à la protection de l’enfance n’avaient pas été informés préalablement de cet incident, mais qu’ils suivaient de près les développements de l’affaire afin d’assumer pleinement leur rôle et de prendre en charge immédiatement les enfants victimes une fois leurs identités précises établies, dans le respect des dispositions légales en vigueur et des résultats des enquêtes en cours. Le ministère a rappelé l’importance d’entourer les enfants, de garantir leur sécurité psychologique et physique, de promouvoir le dialogue au sein des familles et de la société pour établir une relation de confiance et protéger les jeunes de tous les dangers et menaces possibles, notamment en encadrant leur utilisation appropriée d’Internet et en les protégeant des risques et des menaces potentiels dans les espaces numériques et cybernétiques.

Le ministère a également souligné que notre pays dispose d’un système juridique, social et institutionnel garantissant les droits de l’enfant et faisant obstacle à toute menace pour son intérêt supérieur, rappelant l’importance de se conformer à l’obligation de signaler tout ce qui pourrait menacer la sécurité physique ou morale de l’enfant, étant un devoir légal et moral qui incombe à tous, que ce soit en appelant le numéro vert gratuit 1809, en contactant directement le bureau régional du délégué à la protection de l’enfance territorialement compétent, en utilisant le portail de protection de l’enfance à l’adresse www.dpe.tn, ou en informant les autorités de sécurité et judiciaires.