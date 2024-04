Baisse de 16,9 % des réserves d’eau dans les barrages tunisiens

Le 12 avril 2024, les réserves d’eau dans les barrages tunisiens ont diminué de 16,9 % par rapport à la moyenne enregistrée les années précédentes à la même date, atteignant environ 839,815 millions de mètres cubes.

Cette diminution a entraîné un déficit de 170,940 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage des barrages s’est élevé à 36,3 %, principalement dans les barrages du nord du pays, avec des niveaux plus élevés à Bouhedma (64 %), Sidi El Barrak (47 %), et Sidi Salem (41 %). En revanche, les barrages de Mlaga (17 %) et de Nabhana (4 %) ont enregistré les niveaux de remplissage les plus bas. Pendant la saison en cours, les apports totaux dans les barrages ont atteint 605,610 millions de mètres cubes, en baisse par rapport à la moyenne de 1,556,576 millions de mètres cubes, soit une diminution de 950,966 millions de mètres cubes.

Jusqu’au 12 avril 2024, un total de 1,187 million de mètres cubes d’eau ont été pompés et transférés vers le lac Ichkeul pour la saison en cours, comparé à 0,261 million de mètres cubes pour la même période de l’année précédente.