Démantèlement d’un réseau de vol de voitures à La Marsa

Les autorités tunisiennes ont démantelé un réseau spécialisé dans le vol de voitures à La Marsa.

Suite à des enquêtes de terrain et techniques menées par les unités de police judiciaire de La Marsa et les centres de sécurité nationale de La Marsa Est et El Bahri El Azraq, deux individus spécialisés dans le vol à l’intérieur des voitures en utilisant un dispositif de contrôle à distance pour perturber la fermeture des véhicules ont été appréhendés. Il s’est avéré que l’un d’entre eux était l’objet de 10 mandats de recherche et l’autre de 8, émanant de différentes unités de sécurité et structures judiciaires. Les suspects utilisaient des voitures de location pour se déplacer dans le but de brouiller les pistes. L’appareil de contrôle mentionné, des outils de démontage et 3 clés de voitures volées ont été saisis.

Ils ont été placés en garde à vue pour “constitution d’une association de malfaiteurs en vue de vol et d’attaque contre des biens privés”, et l’enquête se poursuit.