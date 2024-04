Tataouine : Augmentation du trafic au poste frontière de Dhehiba-Wazen

Une source officielle au poste frontière Dhehiba-Wazen (gouvernorat de Tataouine) a affirmé samedi que les informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le poste connaît depuis quelques jours une affluence et une congestion importantes du côté de l’entrée en territoire tunisien, avec des temps d’attente dépassant une semaine pour finaliser les formalités de passage, sont erronées.

La même source a indiqué, à l’Agence TAP, qu’en raison de la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir, depuis fin mars par les autorités libyennes, le trafic des camions et passagers au niveau du poste Dhehiba-Wazen a augmenté au cours des derniers jours, ajoutant que le temps d’attente demeure acceptable et n’a pas dépassé les 24 heures dans les cas extrêmes.

En effet, au cours des derniers mois, le trafic entre la Tunisie et la Tunisie via le poste Dhehiba-Wazen s’est élevé à environ 4000 passagers, 1000 voitures et 100 camions commerciaux par jour, soit un rythme accru par rapport à la normale où le flux est estimé à 1500 passagers, 500 voitures et 40 camions commerciaux par jour, ce qui explique les retards et encombrements enregistrés et a provoqué un mécontentement parmi les passagers lors de l’achèvement des formalités douanières.

D’après la même source, malgré l’interruption des travaux d’extension et de réaménagement au niveau du poste Dhehiba-Wazen, lancés depuis avril 2016, le poste frontière était en mesure de gérer efficacement et sans incident le mouvement accru des passagers et des véhicules en dépit du manque d’équipements et l’existence d’un seul un corridor de passage, ajoutant que les autorités tunisiennes veillent à accélérer les procédures en vue de réduire les temps d’attente.