Kébili : Intensification des interventions pour assurer la sécurité des habitants et des touristes

Plusieurs interventions ont été mises en œuvre par les unités de la protection civile, après les intempéries enregistrées durant les dernières 48 heures, dans le gouvernorat de Kébili, et ce en application des mesures prises par la commission régionale de prévention, de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours.

Ainsi, les unités de la protection civile ont procédé à l’évacuation des eaux de pluie au niveau de quelques maisons et routes dans les délégations d’El Faouar et de Souk Lahad, afin d’assurer la sécurité des habitants de la région et la reprise du trafic routier, à souligné, samedi, à l’Agence TAP, le directeur régional de la protection civile, le colonel Saifeddine Dakhlaoui.

Selon la même source, 13 touristes ont été évacués après que leur bus a été bloqué, vendredi, entre l’Oued Boulekhcheb et l’Oued Laarej, près de Ksar Ghilane, suite à la montée du niveau des eaux dans les deux oueds et l’enregistrement de pluies torrentielles.

Les mesures prises par la commission régionale de prévention, de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours concernent, également, la suspension des cours dans tous les établissements scolaires publics et privés, vendredi et samedi, ainsi que l’interdiction de tous les déplacements et sorties touristiques en direction de Ksar Ghilane, a fait savoir le responsable régional, précisant que ladite commission est en réunion permanente et suit de près la situation dans la région.