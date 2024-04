Tunisie : Appel à candidatures pour l’obtention d’une bourse à l’Université d’Oxford

L’Université de la Manouba a lancé l’appel à candidatures aux bourses de recherche accordées dans le cadre du programme Hazem Ben Gassem de coopération entre la Tunisie et l’Université britannique d’Oxford, au titre de l’année universitaire 2024-2025.

Les étudiants concernés sont appelés, selon un communiqué publié par l’université, à déposer leurs candidatures du 1er au 30 avril 2024 par email. Ces bourses sont destinées aux étudiants tunisiens inscrits en doctorat dans les spécialités des sciences humaines et sociales qui souhaitent poursuivre leur études au collège St Antonny (Université d’Oxford).

Elles s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Grande-Bretagne dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’activation de la lettre d’intention relative à la création du programme Hazem Ben Gacem de coopération entre la Tunisie et l’université d’Oxford.

La bourse de recherche, qui est d’une durée de 10 semaines, comprend les frais de visa et de voyage, les procédures d’inscription, les frais de subsistance et le logement gratuit.