Décès de l’actrice égyptienne Sherine Saif El-Nasr à l’âge de 56 ans

La célèbre actrice égyptienne à la retraite, Sherine Saif El-Nasr, est décédée à l’âge de 56 ans, le samedi 13 avril 2024, selon l’annonce faite par son frère sur son compte Instagram.

Sherif Saif El-Nasr a déclaré : “Ma petite sœur bien-aimée, l’artiste Sherine Hanem Elham Saif El-Nasr, est décédée aujourd’hui, que Dieu ait son âme.” Il a ajouté : “Les prières et l’enterrement ont eu lieu dans le calme et la sérénité, comme le souhaitait la défunte, et les cérémonies se limitent à cela sans condoléances, conformément à ses volontés.” Selon des rapports de presse égyptiens, la cause du décès serait une “baisse soudaine de la circulation sanguine”.

Sherine Saif El-Nasr est apparue dans plusieurs œuvres artistiques à la fin des années 90 et au début des années 2000, notamment dans la série télévisée “Qui n’aime pas Fatima” avec Ahmed Abdelaziz, et dans le film “Prince of Darkness” avec Adel Imam.