La vie de Malak, bébé miraculée de Gaza, entre les mains d’une infirmière dévouée

La petite Malak, un bébé palestinien, a été trouvée à l’hôpital Crescent aux Émirats arabes unis (Tal al-Sultan) à Rafah, à peine âgée de quelques jours, très affaiblie, sans nom ni famille connus. Les secouristes ne savaient pas si ses parents étaient en vie ou décédés, alors ils ont informé l’hôpital qu’elle était “non identifiée”. Malak a maintenant 6 mois et est pris en charge dans l’unité médicale où travaille sa tutrice de facto, l’infirmière Amal Abu Khattala. La petite Malak a été retrouvée accrochée à un arbre près de sa maison détruite au centre de Gaza, apparemment tombée des branches à cause d’une frappe aérienne israélienne ayant tué ses parents en novembre. Après que les forces d’occupation israéliennes se soient approchées de l’hôpital Al-Shifa et que l’hôpital ait connu des coupures de courant et une pénurie de fournitures, Malak et 30 autres enfants blessés ont été transférés à l’hôpital Crescent aux Émirats arabes unis à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où ils ont rencontré pour la première fois l’infirmière Amal Abu Khattala. Après que les parents aient récupéré deux bébés et que les autres aient été transférés en Égypte pour y être soignés, il ne restait plus que Malak, seule, sans famille ni nom. L’infirmière Amal a déclaré :”Cela a eu un impact profond sur moi et a renforcé mon lien avec Malak… J’ai demandé l’autorisation au ministère de la Santé de Gaza de la garder avec moi, ce qu’ils ont accepté, alors je l’ai emmenée chez moi, et j’ai juré de prendre soin d’elle et de subvenir à ses besoins, et ma famille m’aide à prendre soin de Malak, en lui apportant du lait et des couches de l’hôpital et elle se porte bien maintenant sur le plan de la santé et social.”