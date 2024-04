Sidi Bousaid classé 3ème parmi les plus belles petites villes du monde

Sidi Bousaïd, en Tunisie, se classe en troisième position dans le top 10 des plus charmantes petites villes du monde selon Timeout UK.

Cette ville offre une alternative paisible aux destinations touristiques plus fréquentées comme Santorin et Mykonos. Située à proximité de Tunis, la capitale tunisienne, Sidi Bousaïd séduit par son architecture, caractérisée par des bâtiments blancs, des toits en dôme et des accents bleus saphir, rappelant la Grèce. Cependant, elle se distingue par la présence de palmiers, de galeries d’art et d’une architecture traditionnelle.

Après une journée d’exploration, les visiteurs peuvent déguster une délicieuse cuisine tunisienne au Café des Délices, tout en admirant le coucher de soleil sur la Méditerranée.