La Ligue 1 tunisienne : l’Aïd al-Fitr sera sans matchs

La Fédération tunisienne de football (FTF) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) ont décidé de reporter la quatrième journée du play-off de la Ligue 1, ainsi que la septième journée du Play-out, aux 13 et 14 avril prochains. Cette décision fait suite au fait que les dates initiales, les 10 et 11 avril, coïncident avec l’Aïd al-Fitr. Pour le moment, voici le programme prévu pour la prochaine journée, en attendant les dates définitives qui seront annoncées prochainement par la FTF et la LNFP : En play-off, le Club africain affrontera le Stade tunisien, l’US Monastir rencontrera l’Espérance sportive de Tunis, et le Club sportif sfaxien sera opposé à l’Etoile du Sahel. En play-out, l’AS Marsa jouera contre l’US Ben Guerdane, l’ES Metlaoui contre l’AS Soliman, l’US Tataouine contre le CA Bizertin, et l’Olympique de Béja contre l’EGS Gafsa.