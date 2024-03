Le club itinérant pour enfants à la Manouba et le club pour enfants à Boustil ont organisé dimanche des activités d’animation et de loisirs dans le cadre de la célébration de la fête de l’enfance dans le gouvernorat de la Manouba, organisée par le commissariat régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Selon la directrice du club pour enfants à Boustil Besma Rezgui, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l’enfance qui coïncide avec les vacances scolaires avec au programme, des activités récréatives, des ateliers interactifs, éducatifs et de sensibilisation, des jeux et des concours.

Elle a précisé que cette manifestation, qui a été organisée dans les clubs et complexes de l’enfance dans la région, a pour objectif de développer les connaissances de l’enfant et de le protéger contre les comportements à risques, ajoutant que ces activités seront consolidées prochainement après les travaux d’extension de cet espace, moyennant des coûts de l’ordre de 200 mille dinars.

De son côté, la directrice du club itinérant pour enfants Fédia Hakki a déclaré à la TAP que ce club joue un rôle important dans l’éducation sociale des enfants issus des zones rurales qui bénéficient des services d’animation mobile et de programmes éducatifs et de sensibilisation, tout en assurant un suivi des cas nécessitant une intervention et un signalement.