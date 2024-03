Kamel Déguiche encourage la généralisation des activités inclusives pour les jeunes autistes

L’événement “Digital Empowerment for Autistic People”, organisé par l’Association “Yassine” pour les personnes porteuses de handicap avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et en partenariat avec la Maison des jeunes du Kram du 26 au 30 mars, s’est achevé vendredi avec la participation de 18 enfants autistes, sous le slogan “Quadiroun”.

Tenu dans le cadre d’une approche participative et inclusive qui repose sur l’interaction et la communication entre les différents âges et groupes de jeunes au Kram, l’événement vise à intégrer les enfants autistes et à développer leurs compétences et leurs talents en les attirant dans des clubs d’activités inclusives, des ateliers d’autonomisation numérique et de technologie, des clubs de robotique, d’arts et de sports.

A cette occasion, le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, présent à la clôture de cette manifestation, a salué les efforts de l’ensemble des cadres et des composantes de la société civile représentées par l’association “Yassine”, notamment le groupe de jeunes bénévoles qui se sont mobilisés pour encadrer les enfants autistes et leur fournir toutes les conditions requises à leur intégration et leur permettre d’acquérir de nombreuses compétences.

Il a, notamment, souligné la nécessité d’œuvrer pour assurer la prise en charge morale et physique nécessaire à cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques et leur permettre de pratiquer le sport en raison de ses effets positifs et de son rôle important dans la promotion de leur intégration dans leur environnement social.

Il a également appelé à la généralisation de ces initiatives à dimension sociale et humanitaire à toutes les institutions de jeunesse dans toutes les régions de la République et à l’allocation d’une période d’activité matinale dans les centres de jeunesse consacrée à l’accueil de cette catégorie de jeunes et au renforcement de leurs compétences sur un même pied d’égalité avec les autres jeunes, dans le cadre de la stratégie du ministère visant à accroître la prise en charge et l’intégration des personnes handicapées en coopération avec les différents ministères concernés.

Kamel Déguiche a également rendu hommage aux enfants qui ont participé à l’événement et à l’ensemble des cadres ayant contribué à sa réussite.