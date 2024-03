Cycles de formation d’ingénieurs au titre de l’année universitaire 2024-2025 : Ouverture de concours nationaux d’entrée

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé dans un communiqué publié sur sa page officielle l’ouverture de quatre (4) concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs en Mathématiques et Physique (M-P), Physique et Chimie (P-C), Technologie (T) et Biologie et Géologie ( B-G) et ce, au titre de l’année universitaire 2024-2025.

La date des concours est fixée au mardi 28 mai 2024 et jours suivants.

Selon un arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des technologies de la communication du 21 mars 2024, portant ouverture de ces concours, 3416 places sont disponibles.

Il s’agit de 1410 places pour le concours de mathématiques et physique, 1030 places pour le concours physique et chimie, 686 places pour le concours de technologie et 290 places pour le concours de biologie et géologie.

Sont autorisés à participer à l’un de ces concours, les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs ainsi que les étudiants de deuxième année de licence scientifique ou technique durant l’année 2023-2024.

Les candidatures doivent être présentées sur le site httpss://concours-ingenieurs.rnu.tn avant le 12 avril 2024 à minuit.