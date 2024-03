Ramadan 2024 : dix nouvelles séries à découvrir dans la seconde moitié du mois

Le second semestre du mois de Ramadan 2024 promet une nouvelle série de 15 épisodes qui viendront enrichir la liste des séries du Ramadan 2024. Les chaînes télévisées diffuseront dix nouvelles séries pour remplacer celles diffusées lors de la première moitié du mois. Cette année, on enregistre un nombre record de séries de 15 épisodes diffusées pendant le Ramadan, avec plus de 18 séries au total. Parmi les nouvelles séries, on retrouve “Lihi Laa 3”, une série sociale qui aborde diverses questions liées aux femmes, notamment les défis auxquels les femmes divorcées sont confrontées dans la société égyptienne et arabe. On notera également la série libanaise “2024”, diffusée sur MBC Egypt, qui mêle le social à l’aventure, suivant les nouvelles aventures du Capitaine Sama avec la mafia et les trafiquants après quatre ans de succès dans la capture du gang.