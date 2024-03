Des services de logement payants étendus aux activités hors vacances dans les centres de vacances

Le projet de loi amendant la loi n° 2003-69, relative aux centres de vacances d’été et de loisirs pour enfants permettra d’élargir le cercle des bénéficiaires des programmes de vacances de manière à inclure les enfants des victimes des opérations terroristes ainsi que des martyrs et blessés de la Révolution, a souligné la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, Amel Belhadj Moussa.

Auditionnée, jeudi, par la Commission parlementaire de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes porteuses de handicape, la ministre a ajouté qu’en vertu de ce projet de loi, les centres de vacances pourront, désormais et hors des vacances, proposer des services de logement payants au profit des participants aux colloques, aux conférences et aux sessions de formation.

La ministre a fait savoir qu’en vertu de ce projet d’amendement, le centre de vacances et de loisirs pour enfants à Hammamet sera en mesure d’animer plus de 15 mille activités tout au long de l’année, ce qui permettra d’améliorer ses ressources propres.

Par ailleurs, Belhadj Moussa a annoncé que le département s’apprête à créer, au niveau national, un deuxième centre de vacance pour les enfants à Zarzis, gouvernorat de Médenine. Dotée d’une capacité d’accueil de 250 enfants cette institution pilote sera inaugurée lors de la prochaine saison estivale, a-t-elle précisé.