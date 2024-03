La Commission de l’organisation et du développement de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a auditionné, lundi, les parlementaires qui ont proposé la loi amendant et complétant la loi portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Selon les députés initiateurs de cette proposition, cités dans un communiqué de l’ARP, la loi vise à fournir les garanties nécessaires pour la protection de la famille, en tant que premier noyau de la société, ainsi que de l’état de santé physique et mentale de la mère et du nourrisson.

Les membres de la Commission parlementaire ont mis en valeur la proposition de loi examinée, affirmant la nécessité de revoir la politique de l’Etat relative au développement démographique, en vue de faire face à la menace du vieillissement de la population à l’horizon 2050.

La Commission a appelé à appuyer la proposition de loi par des recherches, des études et des statistiques en rapport avec ce domaine.

La Commission de l’organisation administrative a, également, tenu une séance d’audition des députés qui avaient proposé la loi portant organisation du congé de maternité, du congé de paternité et du congé parental dans les secteurs public et privé.