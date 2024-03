Tunisie : Le commerce parallèle est un phénomène qui alimente la hausse des prix

La ministre du commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejab, a estimé samedi, que les circuits parallèles constituent un phénomène qui alimente la hausse des prix, estimant que la solution réside dans la numérisation des circuits de distribution.

Dans une déclaration aux médias lors d’une visite à Sfax, Ben Rejab a ajouté, que dans le cadre des efforts déployés afin de faire face au phénomène du commerce parallèle, il a été convenu lors d’une réunion avec les intermédiaires de vente, la mise en place d’une commission nationale chargée d’organiser la relation au niveau des marchés à caractère national, à savoir la société tunisienne des marchés de gros et 8 autres marchés nationaux.

L’objectif, a-t-elle expliqué, est de réactiver les décisions communes prises par les ministères du Commerce, de l’Agriculture, des Technologies de la communication et de l’Intérieur, selon le décret de 2022.

Sur un autre plan, Ben Rejab a évoqué une amélioration des prix en comparaison avec l’année précédente, malgré une remarquable hausse des prix relevée la veille du mois de ramadan.

Elle a signalé à ce propos, la rareté de certains produits de base avec une hausse des prix à l’instar des tomates et des piments, qui s’explique, a-t-elle noté, par une production hors saison ou encore une culture de serre. Les tomates seront disponibles en quantité suffisantes lors des prochains jours, a encore signalé la ministre, rappelant que des quantités de piments seront également importées.

Ben Rejab a rappelé que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série d’autres dans différents gouvernorats du pays, dont Monastir et Sousse, afin de s’informer du rythme d’approvisionnement en produits de base et des prix de vente concernant les légumes et fruits, les poissons ainsi que les viandes rouge et blanche.