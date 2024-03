Les Club des Ambassadeurs de l’association des Village d’Enfants SOS ont organisé dimanche, à Tunis, une rencontre de sensibilisation aux problèmes des orphelins et des enfants vulnérables, en présence d’influenceurs sur les réseaux sociaux, des spécialistes dans divers domaines artistiques et des centaines d’étudiants de différentes universités tunisiennes.

Les clubs des ambassadeurs de l’association représentant des jeunes appartenant aux différentes universités et collèges de Tunisie oeuvreront à développer les villages d’enfants et à consolider la citoyenneté au sein de la société tunisienne, a affirmé le secrétaire général de l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS, Shahir Kamoun, dans une déclaration à l’Agence TAP.

L’organisation de cette rencontre a pour objectifs de faire connaitre l’association et ses objectifs durant la prochaine étape notamment pendant le mois de Ramadan, dans le but de faire entendre sa voix auprès des différentes composantes de la société tunisienne de manière à protéger les enfants tunisiens et soutenir le plus grand nombre de personnes menacées, a-t-il ajouté.

De son côté, Nour Al-Manai, présidente du Club des Ambassadeurs des Villages d’Enfants SOS à l’Institut Supérieur d’Informatique et Multimédia de Sfax, qui a pris l’initiative d’organiser cette manifestation, a expliqué que l’objectif principal est de sensibiliser toutes les composantes de la société à l’importance de la protection des enfants et au rôle de l’action associative et sociale dans ce domaine.

Elle a ajouté que la création des Clubs Ambassadeurs des Villages d’Enfants est de nature à faciliter le travail de l’association et à en élargir la portée grâce à la fédération des efforts de de toutes les parties politiques, économiques, culturelles et sociales pour intégrer cette catégorie d’enfants dans la dynamique d’une construction sociétale saine.

Les organisateurs de la manifestation ont à cette ossasion lancé un appel à soutenir l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS, qui œuvrera à héberger 5.000 enfants au cours de l’année 2024, parmi plus de 30.000 enfants qui vivent en situation de précarité et manquent de soutien familial et ou matériel, notant qu’environ 3 300 enfants et jeunes vivent dans les villages relevant de l’assoiation à Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda.

Les Clubs des ambassadeurs comptent parmi les nouvelles structures relevant de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS. Ils sont au nombre de 11 comptent environ 500 étudiants. L’Association œuvre à cet égard, à généraliser cette expérience dans toutes les institutions universitaires tunisiennes.