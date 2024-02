Aïd Al-Fitr : Stabilité des prix des pâtisseries

Au cours du mois de ramadan 2024 et de l’Aïd Al-Fitr, les prix des pâtisseries devront se stabiliser, a indiqué le directeur de l’Observatoire lnational de l’Approvisionnement et des Prix au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Ramzi Trabelsi.

Dans une entrevue vidéo accordée à l’Agence TAP, il a ajouté que des études sur les pâtisseries et les vêtements sont en cours de préparation par l’observatoire avant l’avènement du mois de Ramadan et d’autres seront réalisées mi-ramadan en vue d’assurer le suivi des prix.

Et de poursuivre que l’observatoire contrôle l’évolution des prix de ces produits auprès des pâtissiers.

Trabelsi a, en outre, rappelé que les mesures prises, en novembre 2023, par le département du Commerce pour geler les prix de certains produits de consommation auront un impact positif sur les prix des pâtisseries.

Pour l’achat des vêtements, le responsable a souligné que les consommateurs ont un grand choix selon leur pouvoir d’achat.